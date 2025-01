Lettera43.it - Pd, l’assedio a Schlein tra battaglia per il terzo mandato e movimenti al centro

S’è aggiunto anche Beppe Sala al nutrito fan club del, che nel Pd vede in prima linea Vincenzo De Luca e neldestra Luca Zaia e la Lega. Quello del sindaco di Milano è stato un fulmine a ciel sereno, che molto dice sul malcontento che cova all’interno del partito di Elly, come dimostrano anche ial, che nello scorso weekend hanno visto i cattolici democratici guidati da Graziano Delrio e Romano Prodi impegnati a Milano con Comunità Democratica (presenti anche Maria Elena Boschi, il sindaco Beppe Sala e Ernesto Maria Ruffini) e l’associazione Libertà Eguale a Orvieto con ospite d’onore Paolo Gentiloni.Paolo Gentiloni (Imagoeconomica).La doppiain corso nel PdSala vede addirittura nelun retaggio della paura del ritorno del fascismo («ho capito da dove viene tutto ciò leggendo M di Antonio Scurati», ha detto in una intervista al Corriere), quindi, è il ragionamento, si è preferito porre dei limiti per evitare di creare piccoli imperatori.