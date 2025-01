Nba | Parigi potrebbe non ospitare la partita in Europa nel 2026 idea Berlino

Leggi su Sportface.it

L’Nba Paris Game si avvicina. Domani alle 20.00 ci sarà la prima delle due sfide (la seconda 25 gennaio) tra San Antonio Spurs e Indiana Pacers. Alla vigilia del match, il commissario dell’Nba Adam Silver ha parlato, in conferenza stampa, delle possibili sedi delle prossime partite in. La tendenza sarebbe quella di cambiare la sede attuale per poter spaziare su più paesi e culture con la tentazione di volare in Germania verso. Ecco le sue parole riportate dal media francese Le Parisien: “Ci sono molte città che possonole partite Nba in. Tutte le principali città, e capitali, europee voglionoun evento così importante. Certamente torneremo a, ma per ilci sono delle discussioni in corso.è tra le candidate, ma non posso dire con certezza quale sarà la città.