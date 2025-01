Sport.quotidiano.net - Nasic ko, la Maceratese ai ripari. In arrivo il centrocampista Ribeiro

L’infortunio al ginocchio di Arminha spinto laad accelerare la trattativa per portare in biancorosso ilportoghese Gaspar, classe 1998, che dopo le esperienze nel suo Paese ha giocato in Italia dal 2022 e fino a poco tempo fa era alla Castiglionese (Eccellenza toscana). Si tratta di unche può essere impiegato davanti alla difesa o da mezzala. Il corteggiamento è andato a buon fine visto che lo staff tecnico lo aveva messo nel mirino. Ma adesso c’è da pensare anche al presente e ladeve prepararsi per la sfida di domenica a Montegranaro. "Ci attende una partita difficile – spiega ilAlessio Bracciatelli – che dovremo iniziare con il piglio giusto ricordando che alla andata ci hanno segnato dopo pochissimo".