Luk3 piange perché in classifica con canzoni leggere la proposta di Maria De Filippi

Lo scorso novembredi Amici 24 ha avuto una crisi dopo aver constatato di aver avuto successo con Parigi in Motorino, una canzoncina banalotta e infantile. “Non voglio che uscito da qua rimanga solo un ragazzino che fa canzoncine,io faccio anche altro“, aveva detto. Il consiglio diDe, quindi, è stato quello di scrivere ancora e di mostrare tutta la sua versatilità. Il risultato? Valentine, un’altra canzoncina banalotta e infantile. Niente di grave, ha pur sempre solo 17 anni e giustamente scrive e canta cose da diciassettenne. Eppure per lui sembrerebbe essere un problema.Il singolo Valentine attualmente si trova al terzo posto dei brani più ascoltati dei ragazzi di Amici 24, maha avuto ugualmente una crisi ed è scoppiato are. “Non sto bene, sono giorni che tengo tutto dentro, ma non sto bene“, ha detto in lacrime.