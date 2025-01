Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova Kitzbuehel 2025 in DIRETTA: Mattia Casse al comando! Quinto Innerhofer, Paris non spinge

I PETTORALI DI PARTENZA12.59 Ricordiamo la classifica fino a questo momento:1 Mattia Casse (Italia) 1:54.332 Stefan Eichberger (Austria) +0.543 Adrian Smiseth Sejersted (Norvegia) +0.614 Daniel Hemetsberger (Austria) +0.645 Christof Innerhofer (Italia) +0.656 Nils Allegre (Francia) +0.667 James Crawford (Canada) +0.798 Cameron Alexander (Canada) +1.049 Ryan Cochran-Siegle (Stati Uniti) +1.2910 Alexis Monney (Svizzera) +1.3012 Florian Schieder (Italia) +1.4016 Dominik Paris (Italia) +1.6912.57 Arriva addirittura l'elicottero per Hacker che è rimasto a terra dolorante.12.53 Brutta caduta per l'austriaco Felix Hacker.12.50 Sorprende l'austriaco Stefan Eichberger con il pettorale n.34: si inserisce in seconda posizione a 54 centesimi da Casse.