Giornalettismo.com - Introduzione alla computazione quantistica tra qubit, algoritmi e sfide tecniche

Leggi su Giornalettismo.com

Cosa si intende per, quando nasce e a cosa serve? Quella nel settore è una guerra che si combatte tra i principali fornitori di apparecchiature per la produzione di semiconduttori: da un lato troviamo gli Stati Uniti e dall’altro la Cina. Per meglio comprendere l’attualità, però, il primo passo è un’e a tutti i suoi ambiti. Procediamo quindi con ordine.e stati di sovrapposizione Come funzionano e come vengono utilizzatiquantistici Shor, Grover e altriimportantie crittografiae stati di sovrapposizione Laè una disciplina dell’informatica che si basa sui principi della meccanicaper l’elaborazione dei dati. La sua nascita risale agli anni ’90, quando i primi esperimenti e ricerche hanno dimostrato che alcune operazioni computazionali potevano essere eseguite in modo più efficiente usando i principi quantistici.