I Gagliardetti d’Italia | il Cosenza

di un club calabrese: ilIlnei suoiha sempre riportato i colori rosso e blu ed il lupo della Sila disegnato in varie versioni.Nel dettaglio, negli anni Cinquanta, ivenivano realizzati con sfondo a strisce rosse e blu su cui erano apposti i ricami di una testa di lupo e della denominazione societaria.Anni ’50Di tali stendardi è stata anche realizzata una versione celebrativa in occasione della conquista del titolo di Campionedi Lega Interregionale conseguito nella stagione 1957 1958. Negli anni Settanta isono realizzati su scudo pentagonale troncato e palato in rosso e blu nella parte inferiore, mentre nella parte superiore viene riportata una barra trasversale rossoblù con il lupo e il nome della squadra.