I decreti esecutivi di Trump | via da Oms e Accordo di Parigi E ripristino della pena di morte federale

New York, 22 gennaio 2025 - Ha usato un pennarello nero spesso e indelebile per firmare decine di ordini, stabilendo che ci vorranno meno di cento giorni per cambiare il volto dell’America. Donald, nel giorno dell’inaugurazione e nelle prime ore da presidente, ha simbolicamente trasmesso con quella firma tutta la forzasua autorità ritrovata. Un piglio da imperatore per annunciare che l’America, sotto la sua guida, andrà avanti su sanità e cambiamento climatico, riducendo il suo coinvolgimento nelle politiche globali. Il cicloneconferma di voler mettere in atto tutto ciò che ha promesso, e lo farà al più presto, prima che la sua esile maggioranza repubblicana al Congresso rischi di sgretolarsi o che i dem riconquistino una o entrambe le Camere nel midterm. Tra i primi ordini, spiccano quelli sulle deportazioni degli immigrati clandestini, in particolare se colpevoli di reati.