Due pietre d’inciampo per Giacomino e Guerrino

Duededicate aPrandi eFerrari: le loro storie sono state riscoperte dagli studenti del Gobetti. Prandi aveva solo 19 anni quando fu strappato da Pratissolo e deportato nei lager nazisti dove perse la vita in condizioni disumane. Ferrari, giovane fornaio di Cacciola, non ebbe un destino diverso: catturato dopo l’8 settembre 1943, trovò la morte in Germania sotto i bombardamenti alleati. Le loro storie, insieme a quelle di migliaia di altre vittime della deportazione, rappresentano un tassello irrinunciabile della memoria collettiva che il 25 gennaio sarà onorata a Scandiano con la posa di due. Nell’ambito della rassegna ‘Generazioni Resistenti’, dedicata all’ottantesimo anniversario della Liberazione, questo evento non è solo un atto commemorativo, ma un invito a riflettere sui valori di libertà e giustizia attraverso la memoria di chi li ha visti calpestati.