Di Canio critico: «Juve troppo scontata. Ecco il problema della squadra di Thiago Motta»

Paolo Di Canio ha parlato a Sky Sport nel post-partita Club Brugge, match valido per la settima giornata Champions League 2024-2025. Il suo commento dopo la partita.

DI CANIO – «Capisco di non voler rischiare davanti alla difesa, ma negli ultimi 30 metri non devi essere così pulito. Manca la palla cattiva, l'uno contro uno. La Juve è pulita negli ultimi 25 metri, sei troppo scontato se non creano Mbangula in questo periodo, o Yildiz e Conceicao».