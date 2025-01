Sport.quotidiano.net - Che notte Da Orso in lacrime all’urlo di gioia

Questa sera sei bellissima. Sembra siano state create apposta per unacosì, le note di Cesare, che risuonano dolci, dolcissime, attorno al Dall’Ara quando Gözübüyük fischia tre volte e certifica i primi tre punti di sempre del Bologna in Champions League. Sessant’anni dopo, ma all’epoca era Coppa dei Campioni. E comunque non con questo epilogo, da sogno, da film. In rimonta, nella ripresa, quando ormai il novantesimo sembrava a un passo e mentre la porta di Kobel sembrava inviolabile. Alla fine ci ha pensato chi fino a qualche settimana fa sembrava non riuscisse a segnare mai, Dallinga, e poi Iling Junior, entrato morbido, troppo, prima di farsi perdonare ed entrare anche lui nella storia. Un finale da sogno, per un inizio da incubo, con tutti i connotati del delitto perfetto sul manto del Dall’Ara.