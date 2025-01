Thesocialpost.it - Allerta meteo domani in Italia: le regioni interessate

Maltempo ingialla in Emilia Romagna e Toscana per il 23 gennaioIl maltempo non concede tregua all’: per la giornata di giovedì 23 gennaio, la Protezione Civile ha emanato un nuovo avviso digialla per rischio idraulico e idrogeologico su alcune aree dell’Emilia Romagna e della Toscana. Le duedel centro-nord sarannoda precipitazioni e rovesci, con possibili disagi legati all’accumulo di piogge e alle condizioni del terreno.Le zonedall’Secondo il bollettino ufficiale pubblicato sul sito della Protezione Civile, l’gialla riguarda i seguenti settori:Rischio idraulico (gialla)Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale.