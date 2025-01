Sport.quotidiano.net - Volley serie B2, C e D. Il Massa la spunta al tiebreak, tonfo Cervia

In B2 importante successo per ilin casa 3-2 (23-25, 25-15, 20-25, 25-23, 15-13) contro l’Arbor Interclays: le ravennati salgono così a 13 punti al 12º posto, ad 1 solo punto dal, inopinatamente sconfitto, a Gabicce Mare, 3-1 (19-25, 26-24, 25-19, 25-12) e raggiunto in classifica dal Team 80. Nel girone B dellaC maschile, inaspettata sconfitta per la Pietro Pezzi in casa con la Pallavolo Bologna, decima con 16 punti prima della sfida di sabato al PalaCosta: 1-3 (28-26, 23-25, 26-28, 18-25). I ravennati restano secondi in classifica ma sono raggiunti dall’Arredo Uno a 29 punti e vedono allontanarsi la capolista Paolo Poggi (33 punti), a sua volta vittoriosa 3-1 (25-19, 25-22, 23-25, 25-13) con l’Orbite, ottavo in classifica e bravo a giocarsela alla pari per tre set con la prima della classe.