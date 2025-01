Ilrestodelcarlino.it - Una scuola più inclusiva. Aula blu multisensoriale con l’aiuto dei genitori

Tre nuovi spazi inclusivi, dedicati all’apprendimento e alla creatività sono stati inaugurati allaprimaria ‘Gianni Rodari’ dell’istituto comprensivo n. 7 ‘Carmen Silvestroni’. Questi ambienti – e uno in particolare – sono un segno tangibile di come la collaborazione possa trasformare unain un luogo che accoglie, ispira e cresce insieme ai suoi studenti. A realizzare una di queste aule, forse la più speciale di tutte, sono stati infatti gli stessidei bambini, desiderosi di spendersi per offrire ai figli un ambiente di apprendimento ideale. All’evento inaugurale, che si è aperto con un canto eseguito dagli studenti, erano presenti la dirigente Nadia Mastroianni, l’assessora allaPaola Casara, la referente per l’inclusione dell’ufficio scolastico provinciale Alessandra Montanari Lughi, i docenti e, soprattutto, i rappresentati deiche si sono occupati personalmente di allestire l’blu.