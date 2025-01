Romadailynews.it - Roma: al via in primavera lavori per ciclabile Quadraro, sara’ riqualificato sottopasso

Partiranno inper la realizzazione della pistaaldie che colleghera’ via Lentuli a via Decio Mure, sotto la via Tuscolana, consentendo la riqualificazione deloggi abbandonato al degrado.Il progetto si snoda tra il V e il VII Municipio della Capitale, si ricongiunge al Grande raccordo anulare delle bici (Grab) con due corsie ciclabili, una per senso di marcia, e contempla un percorso pedonale. E’ quanto emerso dalla seduta odierna della commissione capitolinapubblici, presieduta da Antonio Stampete del Pd.L’intervento e’ stato illustrato dall’ingegnere Stefano Bella del dipartimento comunale competente: “Restringeremo lo spazio del– ha detto -, con due pannellature inclinate sui lati della galleria, al centro metteremo dei limitatori di gomma, le pareti saranno arrichite da murales di associazioni del territorio e la parte transitabilesoltanto quella della pista ciclopedonale”.