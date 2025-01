Bubinoblog - “RAI1 GIGANTE”: I VERTICI FESTEGGIANO AFFARI TUOI, IL CONTE DI MONTECRISTO E I PICCHI CHOC

” in access prime time e prima serata. Prende avvio così la nota deiRai sul lunedì da record tra “” e “Ildi”. È nuovo record per “” condotto da Stefano De Martino che ieri è volato oltre i 7 milioni di telespettatori (7 milioni 19 mila) con il 32,3% di share e segnato punte d’ascolto che hanno raggiunto il 42,9% di share e i 9 milioni 200 mila. In prime time è la fiction “Ildi” a dominare con 5 milioni 781 mila spettatori e il 31,4% di share di media (4,5% di share in più rispetto alla prima puntata). Si evidenziano punte oltre il 36% di share e di 6 milioni e 100 mila spettatori.Un periodo d’oro di quantità e qualità per la rete ammiraglia di Viale Mazzini. Stefano De Martino consacrato come nuovo mattatore della tv mentresi conferma una delle migliori serie dell’ultimo decennio come recitazione, scrittura e confezione.