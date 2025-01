Ilgiorno.it - Palazzine a canone moderato. Via ai lavori a Sanpolino

Finita la bonifica dagli ordigni bellici e le verifiche sulla presenza di resti archeologici nel sottosuolo, ha preso il via l’iter per la realizzazione di 69 nuovi appartamenti a. Le aree delle tre nuoveresidenziali destinate a locazione asono state previste nell’ambito del Programma innovativo per la qualità dell’abitare (Pinqua), finanziato con fondi Pnrr. L’impresa esecutrice, la Sabino Dicataldo con sede a Barletta, che a ottobre si era aggiudicata l’appalto, ha avviato le operazioni di allestimento del cantiere che proseguiranno nelle prossime settimane. L’intervento, il cui costo complessivo ammonta a 25 milioni, prevede la realizzazione di tre edifici residenziali di 5 piani fuori terra per complessivi 7.275 mq, circondate da spazi verdi e pavimentati.