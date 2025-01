Ilveggente.it - Nuove accuse per Sinner: la sfida con Rune si tinge di giallo

Dubbi su: “Non so cosa gli abbiano fatto”.Tre mesi fa ha deciso di tornare con il suo vecchio allenatore e questa scelta, almeno a giudicare dagli ultimi match, ha pagato. Holgersembra come rinato, segno che il lavoro che sta svolgendo con Lars Christensen sta apportando diversi benefici al suo stile del gioco e al suo temperamento. Bisogna ammettere, in tutta onestà, che nella terra dei canguri ha giocato molto bene, al netto della sconfitta subita dal numero 1 del mondo.per: laconsidi(AnsaFoto) – Ilveggente.itJannikha regolato i conti in 4 set, lasciandogliene solamente uno, il secondo. Non stava granché bene ed è parso particolarmente disorientato in quel parziale, salvo poi riprendersi abbastanza rapidamente e ricominciare a giocare al suo solito livello.