Meloni contro Corona in Tribunale per diffamazione aggravata sulla presunta liaison con Messina

La presidente del Consiglio Giorgiasi è costituita parte civile nel processoFabrizio, accusato di. La vicenda riguarda un articolo pubblicato il 20 ottobre 2023 sul sito Dillinger News, in cui si parlava di unarelazione sentimentale trae il deputato di Fratelli d’Italia Manlio. Ancheha scelto di costituirsi parte civile, chiedendo un risarcimento per i danni subiti.Leggi anche: Al Bano malato? La replica a Fabrizio: “Nessun problema grave di salute e nessun trapianto”Le accuseL’articolo incriminato è stato pubblicato poco dopo cheaveva annunciato la fine della relazione con il giornalista Andrea Giambruno, padre di sua figlia Ginevra. Secondo l’accusa, Fabrizio, in qualità di “caporedattore di fatto” del sito, avrebbe avuto un ruolo chiave nella diffusione della notizia, giudicata falsa dalle indagini.