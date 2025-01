Thesocialpost.it - Maria Cristina Pugliese, tracce di sangue nel bagno dove è stata trovata morta: ma sul suo corpo non c’erano ferite

Leggi su Thesocialpost.it

Dopo 50 giorni,, la 27ennesenza vita il 1° dicembre scorso a Caldiero, in provincia di Verona, potrà finalmente ricevere una degna sepoltura. La sera del 19 gennaio è stato dato il nullaosta per i funerali, un momento di conforto per la famiglia che, durante una fiaccolata organizzata il giorno precedente, aveva chiesto che ilfosse restituito per l’ultimo saluto. Intanto, le indagini sulla morte della giovane restano aperte, mentre si cerca di capire se si sia trattato di suicidio o di femminicidio.Leggi anche:impiccata nella doccia, la testimonianza: “Il compagno aveva una mano sporca didinele indagini del RisIldiera stato rinvenuto neldi casa con un flessibile della doccia intorno al collo.