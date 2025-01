Amica.it - L’acido ialuronico merita di essere festeggiato con una giornata particolare

Proposta per la prima volta nel 2023 dalla Società Italiana di Dermatologia (SIDeMaST) in collaborazione con La Roche Posay, lanazionale dell’acidotorna il 21 gennaio ed è occasione per sottolineare l’importanza di questo attivo e anche per sfatare qualche falso mito di cui il mondo skincare è sempre più pieno. Acido: cos’è e a cosa serveL’acidoè una sostanza prodotta dall’organismo e componente chiave del tessuto connettivo. Si tratta di una catena polimerica capace di trattenere grandi quantità di acqua, ecco perché l’idratazione è sempre al primo posto nei prodotti beauty che lo contengono. Va da sé che non esiste nessuna alternativa vegetale con le stesse caratteristiche, sebbene il settore della clean beauty punti molto su questo aspetto: non è detto, ovviamente, che non ci siano attivi simili validi, sebbene non equivalenti.