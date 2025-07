cede dosi di cocaina arrestato uomo di 40 anni

Nella serata di ieri, a Sarzana, i carabinieri hanno intercettato un’operazione sospetta che ha portato all’arresto di un uomo di 40 anni per droga. L’intervento tempestivo ha permesso di sventare un possibile traffico illecito, evidenziando l’importanza della vigilanza delle forze dell’ordine nel mantenere sicuro il nostro territorio. Un esempio concreto di come l’attenzione e la prontezza possano fare la differenza nel combattere la criminalità.

Sarzana, 9 luglio 2025 – Nella serata di ieri, una pattuglia dei carabinieri dell’aliquota radiomobile di Sarzana, nel transitare in via Pecorina, nelle vicinanze di un locale pubblico, ha notato uno scambio sospetto tra il conducente di uno scooter ed un uomo che sostava all’esterno di un furgone parcheggiato nei pressi. I militari sono immediatamente intervenuti appurando che il soggetto alla guida dello scooter, poi identificato in un cittadino albanese 40enne del luogo, aveva appena ceduto due dosi di cocaina ad un 46enne italiano di Arcola, in cambio di 120 euro. Lo straniero è stato quindi dichiarato in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti e temporaneamente collocato agli arresti domiciliari nell’abitazione di residenza, in attesa del rito direttissimo, tenuto nella mattinata odierna al Tribunale della Spezia. 🔗 Leggi su Lanazione.it