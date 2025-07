Il caso Emilia-Romagna | bilanci in rosso inchieste e fuga degli infermieri

L’Emilia Romagna, storicamente simbolo di eccellenza sanitaria in Italia, si trova ora sotto i riflettori per bilanci in rosso, inchieste e una preoccupante fuga di cervelli. Tra scandali investigativi sulla gestione del Covid e appalti scrutinati, la regione affronta anche un’emorragia di infermieri che minaccia il suo sistema sanitario. Quali sono le radici di questa crisi e quali scenari si prospettano per il futuro?

L'Emilia Romagna da fiore all'occhiello della sanità italiana al buco di bilancio, che ora apre i riflettori investigativi e determina la "fuga dei cervelli". Da un lato ci sono le inchieste, quelle aperte sulla Ausl di Parma per la gestione del Covid e quella sugli appalti a Piacenza che coinvolge la direttrice sanitaria Paola Bardasi. Dall'altro la grande fuga degli infermieri, che tra il 2023 e il 2024 hanno lasciato le strutture di Bologna, dopo una formazione regionale che ha previsto costi e investimenti, per tornare al Sud. Defezioni che sono diventate un fenomeno grave, tanto da spingere la Ausl a un'indagine volta a determinare le vere cause delle dimissioni "di massa". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il caso Emilia-Romagna: bilanci in rosso, inchieste e "fuga degli infermieri"

