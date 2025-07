Rocca di Papa uccide in strada il killer del figlio? Le persone tifavano per lui

In un gesto di giustizia personale che ha sconvolto la comunità di Rocca di Papa, Guglielmo Palozzi ha ucciso l’uomo condannato per aver brutalmente aggredito suo figlio. Mentre le persone tifavano per lui e gli gridavano di scappare, Palozzi ha scelto di agire, mettendo fine a una saga di violenza che aveva avuto inizio anni prima. È un episodio che suscita domande profonde sulla vendetta e sulla legge.

"La gente gli gridava: 'Scappa' Tifavano per lui": un testimone lo ha detto a proposito di Guglielmo Palozzi, 60 anni, che a Rocca di Papa, vicino a Roma, ha ucciso Franco Lollobrigida, condannato in appello per la morte del figlio. Lollobrigida, 35 anni, il 27 gennaio del 2020 aveva massacrato di botte il figlio di Palozzi, Giuliano di 34 anni, morto dopo sei mesi di ricovero in terapia intensiva. Il pestaggio era avvenuto dopo uno sgarbo da 25 euro, dei medicinali spacciati per una dose di droga. Il 60enne ha agito durante il turno di lavoro come addetto alla nettezza urbana: ha estratto una pistola e ha sparato al 35enne alla schiena perforandogli un polmone. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Rocca di Papa, uccide in strada il killer del figlio? "Le persone tifavano per lui"

