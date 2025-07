Pisa-mare in bus | potenziato il collegamento tra città e litorale per un’estate più sostenibile

Un’estate al mare, ma con l’autobus. È l’obiettivo dell’accordo tra Comune di Pisa e Autolinee Toscane, che potenzia il servizio pubblico verso Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone, grazie al rafforzamento delle linee 10 e 20 a partire dall’11 giugno e fino al 31 agosto 2025. Un’iniziativa concreta per incentivare la mobilità sostenibile e ridurre l’uso dell’auto privata, con vantaggi evidenti per traffico, ambiente e qualità della vita. Il futuro del turismo e della mobilità pisana si fa più green e accessibile.

Un’estate al mare, ma con l’autobus. È l’obiettivo dell’accordo tra Comune di Pisa e Autolinee Toscane, che potenzia il servizio pubblico verso Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone, grazie al rafforzamento delle linee 10 e 20 a partire dall’11 giugno e fino al 31 agosto 2025. Un’iniziativa concreta per incentivare la mobilità sostenibile e ridurre l’uso dell’auto privata, con vantaggi evidenti per traffico, ambiente e qualità della vita. Il progetto prevede corse più frequenti, una ogni 15 minuti, per garantire un collegamento efficiente tra il centro cittadino e il litorale, venendo incontro alle esigenze di residenti e turisti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - “Pisa-mare in bus”: potenziato il collegamento tra città e litorale per un’estate più sostenibile

In questa notizia si parla di: pisa - mare - collegamento - litorale

Galeone Rosso terzo contro un mare ‘ostico’: "Il prossimo anno a Pisa sapremo farci valere" - Il 70° Palio delle Antiche Repubbliche Marinare si è concluso con Genova in testa, seguita da Pisa e un Mare ‘ostico’ che ha sfidato i partecipanti lungo un percorso di due chilometri da Vettica ad Amalfi.

Trasporti, dalla città alla costa con 2 euro: Autolinee Toscane e Comune rinnovano l'iniziativa estiva; Marenia, sabato 14 settembre tornano fuochi d’artificio a Marina di Pisa; Da Pisa al mare in bus, con Autolinee Toscane.

“Pisa-mare in bus”: potenziato il collegamento tra città e litorale per un’estate più sostenibile - È l’obiettivo dell’accordo tra Comune di Pisa e Autolinee Toscane, che potenzia il servizio pubblico verso Marina di ... Da laprimapagina.it

Pisa, il mare si raggiunge in bus: biglietto speciale a 2 euro per tutta l’estate - Corse ogni 15 minuti verso Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone: potenziato il servizio estivo di Autolinee Toscane per il litorale pisano ... Scrive intoscana.it