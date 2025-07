Aggressione al centro di raccolta operatore Geofor investito da un' auto in fuga

Un episodio gravissimo scuote San Miniato: un operatore di Geofor viene investito da un'auto in fuga nel corso di un intervento presso il centro di raccolta. L'incidente, avvenuto oggi, solleva preoccupazioni sulla sicurezza sul lavoro e sul rispetto delle norme stradali. Mentre le indagini sono in corso, si evidenzia l'importanza di garantire ambienti di lavoro sicuri e di rafforzare i controlli per prevenire simili tragedie in futuro.

San Miniato, 9 luglio 2025 - Un grave episodio si è verificato nella giornata di oggi presso il centro di raccolta di San Miniato, gestito da Geofor SpA, azienda che si occupa del servizio di raccolta rifiuti in 25 comuni della provincia di Pisa. Una utente, recatosi all'impianto per conferire vari rifiuti tra cui olio esausto, dopo aver ricevuto le indicazioni da parte di un operatore sull'obbligo di svuotare il contenitore dell'olio all'interno dell'apposita cisterna, ha reagito in modo aggressivo abbandonando il contenitore intero a terra. Dopo il gesto, la persona sta risalendo a bordo del proprio veicolo per allontanarsi ha investito quest'ultimo con la propria auto, dandosi poi alla fuga senza prestare soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aggressione al centro di raccolta, operatore Geofor investito da un'auto in fuga

