Nave greca affondata nel Mar Rosso | gli Houthi diffondono il video dell’attacco

Un nuovo episodio di tensione si aggiunge alle instabili acque del Mar Rosso: la nave greca Eternity C, colpita dagli Houthi, affonda in un attacco che ha già suscitato preoccupazione internazionale. Mentre le immagini e i dettagli emergono, l’incertezza cresce su chi siano i responsabili e le possibili ripercussioni di questo episodio. La situazione richiede attenzione e analisi approfondite per comprendere le implicazioni di questa escalation nel contesto del conflitto in atto.

La nave cargo Eternity C, battente bandiera liberiana e gestita dalla Grecia, è affondata dopo l’attacco dei ribelli Houthi nelle acque del Mar Rosso, al largo dello Yemen. Sono state tratte in salvo almeno cinque persone. Le immagini pubblicate dall’ufficio stampa militare degli Houthi dello Yemen l’8 luglio mostrano quello che viene definito un attacco e un affondamento della nave Magic Seas nel Mar Rosso. I ribelli sostenuti dall’Iran hanno affermato di aver colpito la Magic Seas, di proprietà greca e battente bandiera liberiana, con missili, droni e imbarcazioni senza equipaggio perché in precedenza aveva attraccato in Israele. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nave greca affondata nel Mar Rosso: gli Houthi diffondono il video dell’attacco

Trump incontra Netanyahu alla Casa Bianca | Nuovo attacco a una nave nel Mar Rosso: due feriti e due dispersi - L'incontro tra Trump e Netanyahu alla Casa Bianca apre un nuovo capitolo di tensione internazionale, mentre un attacco nel Mar Rosso provoca due feriti e due dispersi.

