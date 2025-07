Ancelotti condannato a un anno di carcere per frode fiscale pena sospesa multa di 386mila euro

Carlo Ancelotti, celebre ex allenatore del Real Madrid, si trova ora al centro di una controversia legale: condannato a un anno di carcere per frode fiscale risalente al 2014. La sentenza prevede inoltre una multa di 386.000 euro e una pena sospesa grazie all’assenza di precedenti penali. Questa vicenda apre una riflessione sul confine tra successo professionale e responsabilità fiscale, dimostrando che anche i grandi possono trovarsi coinvolti in questioni delicate.

Carlo Ancelotti è stato condannato ad un anno di carcere per una frode fiscale risalente al 2014. Ancelotti condannato a un anno per frode fiscale. L’accusa aveva chiesto quattro anni. La pena sarà sospesa in quanto il tecnico non ha precedenti penali. È stato assolto per una annualità , condannato per l’altra. Il quotidiano spagnolo Diario As scrive: L’ex allenatore italiano del Real Madrid Carlo Ancelotti è stato condannato a un anno di carcere per un reato contro il Tesoro pubblico relativo all’anno fiscale 2014, mentre è stato assolto da un altro simile relativo al 2015. Fonti legali hanno informato che la sezione 30 del Tribunale provinciale di Madrid lo condanna, in relazione alla frode del 2014, anche a una multa di 386. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ancelotti condannato a un anno di carcere per frode fiscale (pena sospesa, multa di 386mila euro)

