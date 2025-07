Bullo con la testa pelata | Rod Stewart contro Gregg Wallace il conduttore di Masterchef Uk licenziato dalla Bbc La storia

Tanto tuonò che alla fine piovve: Gregg Wallace, celebre volto di MasterChef UK, è stato licenziato dalla BBC dopo accuse di comportamenti inappropriati e linguaggio volgare, scuotendo il mondo della cucina e dello spettacolo. La decisione segna una svolta nel panorama mediatico, evidenziando come le istituzioni siano sempre più attente a valori di rispetto e professionalità. Ma cosa si nasconde dietro questa vicenda? Scopriamolo insieme.

Tanto tuonò che alla fine piovve: la BBC ha cacciato Gregg Wallace, il co-conduttore di MasterChef Uk nonché uno dei volti più popolari della cucina inglese. Già lo scorso dicembre c’erano state le prime avvisaglie della tempesta in arrivo, innescata dalle accuse di “ comportamenti altamente inappropriati ” e uso di un linguaggio giudicato volgare e dai toni espliciti, che indussero l’emittente a cancellare l’edizione natalizia di Celebrity Masterchef vista la presenza giudice sessantenne. Sei mesi dopo, però, le cose si sono messe ancora peggio per lui, visto che le persone che hanno denunciato il volto tv sono passate da tredici ad almeno cinquanta, come ha rivelato nelle scorse ore la stessa BBC. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it