Ilfattoquotidiano.it - Il tracollo di Stellantis in un mercato dell’auto stagnante: i numeri del 2024 svelano come la crisi del gruppo è un problema quasi tutto suo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La narrazione di una “visione parziale” dellaproposta danegli scorsi mesi per spiegare ildella produzione in Italia torna in faccia all’aziendaun boomerang. I dati consuntivi delle vendite dei marchi del, collocati nel contesto europeo, tratteggiano il momento disastroso della casa automobilistica franco-italiana. Ilha fatto segnare un aumento delle vendite di auto dello 0,9% neleuropeo allargato (Ue, Efta e Regno Unito) con tre soli gruppi in arretramento.Il peggiore di tutti è Ford (-17%) seguito da, con il 7,3% di auto in meno vendute rispetto al 2023, e da Hyundai che ha immatricolato il 3,9% in meno di veicoli. Se si esclude Mercedes, trascinato in territorio negativo (-0,4) dalla performance disastrosa di Smart (-53%), tutte le altre case costruttrici hanno fatto segnare un segno più.