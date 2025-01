Il Codice Meloni per i dipendenti di Palazzo Chigi | stop alle fughe di notizie niente idee personali sui social e regali

Leggi su Open.online

della presidenza del Consiglio dei ministri non potranno esprimere opinioni politiche. Ovviamente non potranno rivelare informazioni rispettando il segreto d’ufficio. Ma dovranno anche evitare di esprimerericonducibili all’istituzione suinetwork. E saranno anche obbligati a comunicare ai superiori gli eventuali incarichi in associazioni, enti pubblici o partiti politici che potrebbero interferire con l’esercizio delle sue funzioni. Questo è ilper i lavoratori di. Inserito in un documento che vuole fermare ledie la politicizzazione dell’istituzione. Secondo il clima di complotto permanente che si respira dparti della presidenza.Il nuovodi comportamento e disciplinaIl Fatto Quotidiano pubblica oggi in anteprima le regole del nuovo “di comportamento e di tutela della dignità e dell’etica dei dirigenti e deidella Presidenza del Consiglio dei ministri”.