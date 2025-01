Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 21 gennaio 2025: film e intrattenimento

Su Rai Uno Blackout, su Canale 5 Amore e vendetta-Zorro. Guida aiTv della serata di martedì 21Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 21? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Tre dalle 21.20 Il Maestro Giardiniere. Narvel Roth, giardiniere orticolturista, riservato e meticoloso, di Gracewood, accetta, seppur riluttante, di prendersi cura di Maya, la pronipote della fidata Norma Haverhill, orfana e in difficoltà con la droga. Un incarico che rischia di far riemergere il suo passato oscuro. Cosa accadrà? Su Rai 4 dalle 21.19 L’ora della verità – The vanished. Durante un viaggio in camper con la famiglia, Taylor scompare nel nulla.