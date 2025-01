Anteprima24.it - I Comitati a De Luca, “Stop ai parchi eolici in Irpinia”

Tempo di lettura: < 1 minuto"Bloccare i progetti die fotovoltaici in Altae dotarsi di un piano paesaggistico che argini la deturpazione delle aree interne della Campania".Il Comitato Paesaggio Campania Interna chiede al presidente della Regione, Vincenzo De, che stamattina ha incontrato i sindaci dell'Altaanche per fare il punto su interventi e politiche ambientali, di intervenire con urgenza sulla proliferazione dei progetti per circa cento torri eoliche, alte anche oltre duecento metri, da realizzare in undici comuni altirpini. "Sommati aigià esistenti – sottolinea il Comitato – minerebbero ulteriormente l'equilibrio ambientale, paesaggistico e idrogeologico già fortemente compromesso in Alta".