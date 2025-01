Donnapop.it - Henry Cavill è diventato papà per la prima volta, ma chi è la sua compagna? Tutto sulla coppia

per la: il noto attore e la suaNatalie Viscuso hanno dato alla luce il loro primogenito. Cosa sappiamo della loroè il volto di molti film importanti, fra cui Spiderman, L’uomo d’Acciaio e tanti altri; insieme alla sua dolce metà Natalie ha accolto il suo primo figlio e la notizia è stata diffusa dal magazine People. Al momento laha deciso di non mostrare il volto del piccolo, né di rivelare il suo nome.padre per la!Secondo il magazine,e Natalie Viscuso sono diventati genitori nelle ultime ore, ma non è dato sapere se il primogenito sia maschio o femmina. Entrambi stanno cercando di mantenere il massimo riserbo circa la notizia; stando a quanto dichiara il Daily Mail, invece, al momento lasi trova in Australia e sarebbe già stata avvistata alla guida di un passeggino.