EMOTU L’Evoluzione | Il Nuovo Album in Uscita il 24 Gennaio 2025

Glisono pronti per l’dellavoro, “”, un conceptche esplora le profondità emotive dell’uomo tra depressione, tecnologie spersonalizzanti e amori distanti, forse, di un “Uomo Elegante” in fuga da se stesso.Scopri “”, Ildegliche Esplora le Profondità della Psiche UmanaGlisono pronti a lanciare il loroprogetto musicale,, inil 24per Beat Records. Questorappresenta un viaggio profondo ed emozionante attraverso la psiche umana, esplorando i temi più universali e dolorosi dell’esistenza. Con un sound unico e sperimentale, il disco affronta le emozioni e le sfide dell’uomo moderno, in un percorso che si rivela sia personale che collettivo.Per il presave: https://bfan.