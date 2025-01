Lettera43.it - È morto Bertrand Blier, regista premio Oscar di Preparate i fazzoletti

, acclamatofrancese vincitore delperdel 1979, èall’età di 85 anni. Lo ha annunciato la famiglia con una nota ad Afp: «Se n’è andato nella sua casa di Parigi pacificamente, circondato dalla moglie e dai figli». Autore di molti classici del cinema transalpino, ha contribuito al successo internazionale di Gerard Depardieu, suo attore feticcio in molte produzioni tra cui la già citata pellicola vincitrice della statuetta per il miglior film internazionale. Celebri nella sua carriera anche I Santissimi e Lui portava i tacchi a spillo, rispettivamente del 1974 e del 1986. Nel 1989 vinse il Grand Prix speciale della giuria a Cannes per Troppo bella per te!, assegnato ex aequo con Giuseppe Tornatore per Nuovo Cinema Paradiso. Forte il rapporto con l’Italia: diresse Marcello Mastroianni in Uno, due, tre, stella! del 1993 e Monica Bellucci in Per sesso o per amore? del 2005.