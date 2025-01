Inter-news.it - Dorgu-Manchester United, risposta secca di Damiani prima di Lecce-Inter!

Domenica ilsfida l’al Via del Mare. Intanto, però,deve vedersela col, seduto al tavolo per Patrick. Ladel presidente giallorosso è chiara.L’INCONTRO – Proprio nella settimana che porta asi alimenta l’esse delnei riguardi di Patrick. Per il gioiellino giallorosso il club inglese si è spinto con un’offerta da 30 milioni di euro più 5 di bonus, volendo anche incontrare la societàse per discutere della trattativa. Il vertice di mercato si è svolto a Milano nella giornata di oggi, al termine della quale il Presidente giallorosso, Saverio Sticchi, ha spiegato le intenzioni legate alla permanenza o alla partenza diinamovibile col: decisionedi!LA– Saverio Sticchicettato da Sky Sport 24 al termine del vertice con la dirigenza deldichiara su: «L’incontro è stato molto cordiale, per noi è una soddisfazione sederci al tavolo cole parlare di un giocatore che proviene dalla nostravera.