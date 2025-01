Case popolari sfitte calate del 287% in 18 mesi

Ilgiorno.it - "Case popolari sfitte calate del 28,7% in 18 mesi"

"Nell’ultimo anno e mezzo gli alloggi Aler sfitti per carenza di manutenzione in Lombardia sono diminuiti del 28,7%: da 9.069 a 6.466, grazie allo stanziamento di nuove risorse e a un cambio di passo nella gestione delle politiche per la casa che si riflette anche nell’aumento delle assegnazioni, raddoppiate da 1.500 a 3.000 l’anno in seguito a modifiche normative introdotte per velocizzare le procedure". Questi i dati esposti dall’assessore regionale alla Casa, Paolo Franco, nel convegno “Disegniamo il futuro dell’abitare“ a Palazzo Pirelli. "Stiamo effettuando uno sforzo senza precedenti – ha sottolineato Franco – considerando che la Missione Lombardia vale oltre 1,5 miliardi di euro e abbraccia ogni aspetto delle politiche abitative: la riqualificazione edilizia e l’efficientamento energetico, la cura del patrimonio con la riduzione degli sfitti, la rigenerazione dei quartieri, la velocizzazione delle assegnazioni, l’housing sociale conper la classe media che non riesce ad accedere al mercato privato, l’attenzione alla sicurezza con i vigilantes".