"A bit of beetle", al Museo La Specola la mostra interattiva di WE RAD

Firenze, 21 gennaio 2025 - Arte e ambiente. Perché la perdita della biodiversità rappresenta una seria minaccia per l'equilibrio ecologico della terra e il suo patrimonio culturale: ed il Maggiolino marmorizzato (polyphylla fullo) è da sempre uno degli abitanti più antichi e affascinanti del nostro pianeta, con le sue screziature bianche marmoree ed un percorso evolutivo strettamente collegato alla conservazione dell'ecosistema. Ma nonostante il valore scientifico e le normative italiane ed internazionali, uno degli habitat più frequentati da questa specie - il Lungarno Vespucci - è stato distrutto. La"A bit of" - in programma dal 23 gennaio al 14 febbraio aldi Storia Naturale La- nasce proprio dalla necessità di una rinnovata tutela del patrimonio naturale; l'esposizione, realizzata dalla società benefit WE RAD e dall'Università di Firenze, unisce design, tecnologia e creatività: il cuore del percorso - situato nell'aula polifunzionale delal piano terra - è costituito dall'installazione immersiva edi un modello 3D in grande scala - un metro di altezza - del Maggiolino marmorizzato.