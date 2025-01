Amica.it - William e Kate in vacanza sulle Alpi: winter break con i tre principini

Qualche giorno fa è arrivata a sorpresa all’ospedale londinese in cui è stata curata per il tumore per ringraziare il personale sanitario e fare visita ai pazienti. Prima dell’impegno ufficiale, però,Middleton si è ritagliata qualche giorno di spensieratezza e svago con la famiglia al completo in montagna.La royal family insulla neveStando a quanto riportato dal Daily Mail, la royal family ha trascorso una brevetra la fine di dicembre e gennaio per celebrare il nuovo anno e prepararsi al graduale ritorno agli impegni ufficiali dopo la pausa dovuta alla malattia. Oltre ae aiGeorge, Charlotte e Louis erano presenti anche alcuni membri della famiglia Middleton, tra cui James, il fratello di, con la moglie Alizee, e il figlioletto.