Amica.it - Un gloss, ma per i capelli: ecco il segreto per averli lucidi e brillanti

Leggi su Amica.it

Parola d’ordine: luminosità. Non soltanto per la pelle e il make-up, ma anche per i, che con il giusto trattamento possono ricadere sulle spallee setosi anche se non siamo appena usciti dal salone del parrucchiere. Ilsi chiama hair, ed è a tutti gli effetti unda applicare non sulle labbra, ma sulla chioma.Che cos’è l’haire come funzionaL’hairè un trattamento intensivo che dona lucentezza e morbidezza, pensato soprattutto per icrespi, secchi e opachi, caratteristiche tipiche di una chioma colorata o decolorata. Questa tipologia di capello richiede particolari cure e attenzioni quotidiane, e avere a casa un trattamento in grado di trattarli in profondità può fare davvero la differenza. Il trattamento è basato su ingredienti idratanti come la cheratina, la proteina naturalmente contenuta nei, e la provitamina B5, e i professionisti spesso lo utilizzano per tonalizzare il colore dopo una decolorazione o una tinta.