The Undertaker | Il tour di addio di Cena è un ottimo modo per salutare i fan

Come ormai tutti i fan di wrestling sanno, durante l’edizione di Money In The Bank 2024, Johnha espresso la sua volontà di ritirarsi dal mondo del wrestling entro la fine del 2025. Il ritiro del 16 volte campione del mondo sarà accompagnato dal suo Retirement, che includerà oltre 30 date in molte città che lo hanno visto esibirsi nel corso degli anni.Durante una puntata del podcast Six Feet Under, Theha elogiato John, spiegando come ild’da lui programmato sia ilperfetto per direai fan:“Penso che sarà un anno fantastico per lui. Credo che sarà l’equivalente di quello che fanno in NBA con tutte le leggende che, quando affrontano il loro ultimo anno, fanno tappa in molte città e ricevono i loro riconoscimenti dalle persone.è stato una macchina da lavoro, una grande star per molti anni, e penso che sia davvero bello ilin cui hanno organizzato tutto questo.