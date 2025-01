Formiche.net - Situazione sbilanciata. Ecco come Musk interviene sul trattamento di X in Cina

Leggi su Formiche.net

“Something needs to change”. Non è consuetudine leggere un rimprovero di Elonalla, anche se appare piuttostouna carezza rispetto a quelli che rivolge spesso ai leader europei. Cosa debba cambiare il tycoon lo esplicita in modo molto chiaro nel suo post su X. “Sono da tempo contrario al bando su TikTok, perché va contro la libertà di parola”, ha scritto. “Detto questo l’attuale, in cui a TikTok è consentito operare in America mentre a X non è permesso farlo in, è”. Pertanto, “qualcosa deve cambiare”. Una mancanza di reciprocità, dunque, che per l’uomo più ricco al mondo non può essere tollerata.parla spesso della, ma quasi mai in termini negativi. A impedirglielo sono i suoi affari nella terra del Dragone, a partire da Tesla che nel terzo trimestre ha ricavato circa un quarto delle sue vendite, rendendo lo stabilimento di Shanghai un hub delle esportazioni.