Shaila più di Helena Grande Fratello la confessione di Javier a Zeudi

Leggi su Caffeinamagazine.it

Alè tempo di confessioni. E non sono mancate le sorprese di fronte a rivelazioni di, che hanno coinvolto anche le maggiori protagoniste dell’attuale edizione. Quando ha nominatotutto il pubblico è praticamente rimasto sorpreso, visto che quelle sue parole sono state improvvise. E non hanno trovato l’appoggio nemmeno da parte di.Infattiu, durante questo dialogo altrae l’ex Miss Italia, è stato tirato fuori il nome dima pure quello di. Ed è nata una sorta di contrapposizione, che è destinata a fare rumore. Non sappiamo se queste affermazioni saranno fatte ascoltare durante la puntata in diretta del 20 gennaio, ma intanto il pubblico le ha sentite.Leggi anche: “Ti dico se esco io, funziona così”.parla del televoto a MariaVittoria e il pubblico non vuole crederci, la clamorosa rivelazione disuPraticamenteè stato invitato a fare una sorta di classifica sulle donne presenti al