Schianto contro un tir auto si spezza a metà Morti due amici poco più che ventenni

"Quel viaggio di mille risate rimarrà sempre nella mia vita. Riposa in pace Fra", scrive Nicola accompagnando la frase a una foto di quel cugino, con la felpa rossa e gli occhiali da sole, morto nella notte. "Fra" è Francesco Minervini (foto), aveva 21 anni. Giovanni Fiore ne avrebbe compiuti 26 tra qualche mese. Erano insieme sabato notte sull’Alfa che si è schiantataun tir mentre viaggiava sulla statale 93, mettendo fine alle loro vite. L’impatto tremendo è avvenuto a ridosso del casellostradale di Canosa di Puglia, nel nord Barese, paese che piange i due ragazzi. La Procura di Trani, che ha aperto una inchiesta per omicidio stradale, coordina le indagini degli agenti della polizia stradale. Loil camion è stato talmente forte da averto in due la macchina.