Paolo Bonolis a Verissimo | La famiglia sopra tutto anche nei momenti difficili

Durante una recente puntata di “”, il noto conduttore televisivoha spiegato il significato di un post pubblicato lo scorso ottobre sui social media, che mostrava lui insieme a Sonia Bruganelli e ai loro tre figli, Silvia, Davide e Adele.Il post in questione recitava: “La vita ci offre tante possibilità, a noi il compito di darle il significato. Le scelte degli adulti sono una ‘cosa’ ma questo legame genitoriale e questo amore per loro,oggi, ogni giorno, ci vede uniti”.ha chiarito che il messaggio era un “aiuto che ho dato a Sonia in un momento di profonda difficoltà, di avversità”. Ha poi aggiunto: “Quello dei social è un mondo che rifuggo”, sottolineando la sua riluttanza verso l’esposizione mediatica tipica dei social network. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@sono)Approfondendo il significato delle parole nel post,ha spiegato: “Nella vita ci sono tante possibilità, il nostro compito è dare un significato a queste possibilità.