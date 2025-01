Terzotemponapoli.com - NM Live – Il centrocampo del Napoli fa la differenza, il mercato non è una priorità per gli azzurri”

Giovanni Ignoffo, Pino Taglialatela, Maurizio Compagnoni, Antonio Petrazzuolo, Vittorio Tosto e Rubens Pasino hanno partecipato aMAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:NM– Ignoffo: “Anguissa impressionante, Juan Jesus sta rispondendo alla grande,maturo e consapevole”GIOVANNI IGNOFFO, ex difensore del: “Ilha trovato consapevolezza e gestione della gara. A Bergamo glihanno subìto in alcuni momenti, ma non si sono mai disuniti e hanno capito quando potevano colpire, dimostrando tutta la loro grandezza, premiata poi dagli episodi.