Melodia e sentimenti, Sanremo 2025 suona col cuore

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –Più ballad e meno cassa dritta, piùe meno attualità, anche se non mancano i tormentoni e qualche incursione anche ironica nel sociale. Le canzoni del Festival di, ascoltate oggi in anteprima da giornalisti e critici accreditati al festival, esplorano tematiche più riflessive e intime, quasi come se il momento storico invitasse a rifugiarsi negli affetti di fronte alla durezza della realtà. Gli artisti si sono concentrati su analisi profonde dei legami umani: l’amore, la vita, l’identità, le relazioni e i conflitti generazionali sembrano dominare i testi. Sorprendono anche le performance di Tony Effe e Fedez, tra i più attesi del festival. Tony Effe, in un mix che ricorda Mannarino e Califano (che cita anche nel testo), presenta una canzone dalla forte connotazione popolare.