Meldola, auto prende fuoco sulla Bidentina: illeso il conducente

Forlì, 20 gennaio 2025 – Un’mobile ha presoquesta mattina alle 10.30strada provinciale. Sul posto sono intervenuti i vigili deldella sede centrale in via Roma, a Forlì. L’si è incendiata nella frazione di Ricò, che fa parte del Comune di. La squadra dei vigili delha operato per spegnere le fiamme che avvolgevano il veicolo evitando che si propagassero alla vegetazione circostante. Come informano i vigili del, non ci sono state persone coinvolte: il. Per consentire le operazioni di soccorso, si è resa necessaria la chiusura della strada, con conseguenti disagi per la circolazione.