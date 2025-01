Oasport.it - LIVE Sinner-Rune 6-3, 3-6, Australian Open 2025 in DIRETTA: problemi fisici per il n.1?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-TIEN DALLE 4.305.30cammina molto lentamente, sembra non stare bene.3-6 Altro diritto in rete divince il secondo set e pareggia i conti.40-30aggressivo con il rovescio, in rete il rovescio di.40-15 Lunga la risposta di rovescio dell’italiano.30-15 Lungo il diritto di, che aveva lo scambio in mano.30-0 In rete il diritto di. Non ci piace il suo linguaggio del corpo in questo momento.15-0 In rete la risposta di diritto dell’italiano.3-5 Doppio fallo, c’è il break di.Seconda.30-40 Largo il rovescio incrociato di, palla break.30-30spara fuori la risposta di diritto aggressiva.Seconda di servizio.15-30 Battuta esterna vincente.0-30 Altra risposta profondissima, a mezza rete il diritto dell’italiano.